سميح ساويرس: كتر خير الدولة على دعمها للعمالة غير المنتظمة

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن الذي يقلقه من تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الطبقة الأكثر عوزا، وقاطنو المناطق العشوائية.

وأشار ساويرس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث": "مش عاوزين نغلط غلطة الهند، لما عملت الحظر، فوجئت بالطبقة الدنيا من الكادحين، يخرجون في الشوارع، ويحرقون المحال التجارية".

وتابع: "الدولة تشكر وكتر خيرها على دعمها للعمالة غير المنتظمة، بس طول الإجراءات ممكن يؤذي هذه الطبقات، صحيح أحنا بعيد عن السيناريو ده، بس طول الفترة خلال الأشهر المقبلة، ممكن يعمل مشكلة في أكل عيشهم حتى لا تنفجر في وجهنا".

ودعى ساويرس، الحكومة إلى رفع الإجراءات الاحترازية ببطء شديد، حماية لهذه الطبقة، وتقييم التجربة عن طريق إعادة التشغيل ببطء، وقياس رد الفعل، وعليه يجرى اتخاذ القرار إما العمل أوالاغلاق.