نورا سليم تنفي إصابة سميح ساويرس بفيروس كورونا

نفت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ما تردد حول إصابة المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كما أشيع خلال الفترة السابقة.

وأوضحت "سليم"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على فضائية "CBC"، أنها تواصلت مع السكرتارية الخاصة بمكتبه والذين أكدوا لها بأن صحته جيدة وأنه لا أساس من الصحة لإصابته بالفيروس، مضيفة أن الشائعات التي ترددت حول إصابته بالفيروس لا أحد يعلم مصدرها: "هو بخير وسلام".

وأكدت أن الأخوة نجيب وسميح وناصف ساويرس يؤدون أدوارهم اللآئقة والمهمة في دعم مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية والعمالة غير المنتظمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.