مصرع سباك سقط من سقالة أثناء عمله ببني سويف

لقي سباك مصرعه، متأثرًا بإصابته، إثر سقوطه من سقالة بالطابق الثاني أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية بمدينة بني سويف، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بحضور "أحمد . م . ح"، 35 عامًا، سباك، ومقيم بمدينة بني سويف، حيث أبلغ بسقوط والده "م . ح"، 67 عامًا، سباك، من أعلى سقالة بالطابق الثاني بأحد الأبراج السكنية بمدينة بني سويف، أثناء عمله، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية بقيادة المقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث بندر بني سويف، وبإشرف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، أنه أثناء عمل المتوفي في توصيلات السباكة مستخدمًا سقالة، انزلقت قدماه وسقط من الطابق الثاني ولقي مصرعه.

وبسؤال شهود الواقعة كل من "مجدي . م . ع" 59 عامًا، سباك، و"محمد . م . س"، 26 عامًا، سباك، ومقيمان بدائرة القسم، أكدا مضمون ما جاء بالفحص والتحريات، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الوفاة.

كما كشفت التحريات أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفي، تبين وجود تجمع دموي وهوائي حول الصدر وكسر بعظمة الساق اليسرى والحوض، وأن سبب الوفاة إدعاء سقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1648 إداري قسم شرطة بنى سويف.