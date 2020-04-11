إصابة طفل 9 أعوام صدمته سيارة وحدة محلية أمام منزله في بني سويف

أصيب طفل في التاسعة من عمره، مقيم قرية مازوره التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، بجرح قطعي بالوجه والفك الأيسر واشتباه كسر بالساقين، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة تابعة للوحدة المحلية بقرية تلت بمركز الفشن، دون قصد، أثناء لهو الطفل أمام منزله، ونُقل للمستشفى المركزي، وجرى تحويله لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "محمود. أ. م"، 9 أعوام، طالب، مقيم قرية مازوره دائرة المركز، مصاب جرح قطعي بالوجه والفك الأيسر واشتباه كسر بالساقين، إثر حادث سيارة و حُول لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات الأولية، أنه اثناء لهو الطفل أمام منزله أصطدمت به سيارة بطريق الخطأ، كما كشفت التحريات أنه بسؤال والد الطفل ويدعى "أ. م. ع" 40 عاما، فلاح، قرر أنه أثناء لهو ابنه أمام المنزل، صدمته سيارة تابعة للوحدة المحلية لقرية تلت بمركز الفشن، قيادة "وجيه. م. ح"، 60 عاما، سائق بالوحدة، مقيم قرية مركز الفشن، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبين من التحريات أنه بضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة دون قصد منه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر رقم 3395 جنح مركز شرطة سمسطا.