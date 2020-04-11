خلافات الجيرة تدفع فلاح لقتل عامل في مشاجرة بينهما جنوب بني سويف

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة سمسطا جنوب محافظة بني سويف، أمس، ملابسات مقتل عامل بقرية الشنطور التابعة لدائرة المركز، حيث تبين حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن استخدام فلاح سلاح أبيض "مطواة" في طعن المجني عليه برقبته ليلقى مصرعه في الحال.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "محمد. ص. ح" 25 عاما، عامل، مقيم قرية الشنطو، دائرة المركز، "جثة هامدة"، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى، إدعاء مشاجرة مع آخرين.

وأمر مدير أمن بني سويف بسرعة ضبط أطراف المشاجرة والأداة المستخدمة في الجريمة، وتبين من التحريات الأولية بإشراف العميد محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية، وقيادة الرائد هشام الخولي رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه، وفلاح يدعى "جمال. ع. ع" 32 عاما، فلاح، مقيم نفس القرية، بسبب خلافات الجيرة السابقة بينهما وتجددها مرة أخرى قبل المشاجرة.

كما كشفت التحريات عن إصابة المتهم بجرح قطعي أسفل العين اليسرى، طعن على إثرها المتوفي بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وضُبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة "مطواة"، والتي جرى ضبطها. وفرضت قوات الشرطة الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالقرية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لتولي التحقيق.