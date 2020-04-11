إيمان الحصري تحذر من كمامات تباع على عربات كارو: "دي مش طماطم"

حذرت الإعلامية إيمان الحصري، من تداول صور لبيع كمامات طبية، على عربات كارو، في أحد المناطق.

وقالت الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الكمامات تحمي الإنسان من الاصابة بالفيروس، مستنكرة بيع كمامات على عربة كارو "كلها جراثيم وفيروسات"، مضيفًة: "الله أعلم الكمامات دي جاية منين".

وتابعت: "الكمامات دي بتشتريها عشان تاخد الفيروس مش عشان تحمي نفسك منها"، مشددة على ضرورة شراء الكمامات، من أماكن مخصصة.

واستنكرت الحصري، ظهور شخص في الفيديو، يختار كمامة من على العربة الكارو: "هي مش طماطم، نازلين نشتريها بالكيلو، وبتقلب في ايه، وبترجعها تاني، ودي مبقتش كمامة للحماية ده غير إنها مضروبة أصلا".