رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها: ليس لدينا أي نقص في الأدوية

قال الدكتور أحمد سعد رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها، إنه يجري العمل بصورة متواصلة لمدة 24 ساعة، وراحة 12 ساعة، لافتا إلى أن مستشفى قها، يتوافر به جميع الواقيات الشخصية، والتغذية تأتي للمرضى والعاملين في مواعيد ثابتة، ولا يوجد نقص في الأدوية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الوزارة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفرت حوالي 90 مونيتور، وعدد 42 جهاز تنفس صناعي، وجرى تجهيز المستشفى على أكمل وجه، كأنها عناية مركزة كبيرة، ولم نحتاج منهم سوى اثنين.

وتابع: أن نسبة التعافي في المستشفى منذ بداية الحجر الصحي في مستشفى قها، كانت 112 حالة، خرج منهم 36 حالة، و13 حالة سلبية، فالنسب جيدة لديهم، موضحا أن تحول الحالات من إيجابية إلى سلبية، ثم بعد ذلك تتحول من سلبية إلى إيجابية مرة أخرى، من الممكن أن يكون اختلاط، وعدم استكمال المريض فترة النقاهة، وعدم مشاركة أدواته الشخصية مع أحد.

ونصح المرضى الذين يخرجون من مستشفى العزل، يجب عليهم الاستمرار في منزله لمدة 14 يوم عزل منزلي، وعدم الخروج والتعامل مع الأشخاص، لأن مناعتهم تكون ضعيفة حتى لا تنتقل العدوى له مرة أخرى.