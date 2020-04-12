اجتماعي يقدم روشتة لوقف "مهزلة" رفض دفن مرضى كورونا: خطورة على القيم

اعترض أهالي قرية "شبرا البهو" في الدقهلية، على دفن طبيبة توفيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها فيروس كورونا في قريتهم، وتجمهروا أمام سيارة الإسعاف، رفضوا دخولها المقابر، الأمر المتكرر خلال الفترة الماضية في العديد من القرى.

كفر الدوار

شهدت إحدى قرى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، حادثة مؤسفة حيث رفض الأهالي، دفن جثمان ضحية مصاب بفيروس كورونا المستجد، عقب وفاته بمستشفى الحجر الصحي بالعجمي، بمحافظة الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة، وتم فرض كردون أمني حول مقابر العائلة، ودفن المتوفى، وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة، بحضور فريق الحجر الصحي.

بهتيم

واعترض عدد من أهالي المنطقة المجاورة للمقابر ببهتيم، التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، على دفن إحدى السيدات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتجمع بعض سكان المنطقة، رافضين دفن السيدة بمقابر المنطقة، خوفًا من تفشي الفيروس، وهو ما استدعى تدخل أجهزة الأمن، لمنع التجمع وحل الأزمة.

شبرا البهو

رفض أهالي من قرية شبرا البهو، دفن الطبيبة سونيا عبدالعظيم، المتوفاة بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

ظل جثمان السيدة، عالقا بين قريتها "ميت العامل"، حيث مسقط رأسها، وقرية زوجها "شبرا البهو"، فيما رفض أهالي القريتين دفن جثمانها في مقابر القرية، واستمرت المفاوضات أكثر من 3 ساعات.

وتعد الطبيبة، أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا، وجرى استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه في إصابتها، حيث أصيبت بالعدوى من ابنتها العائدة من اسكتلندا، التي سافرت يوم 25 فبراير الماضي، وعادت لمصر يوم 11 مارس الماضي.

أستاذ علم اجتماع: ما حدث خطورة على القيم المصرية وجرس إنذار

قالت الدكتور سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع إن المجتمع أصبح غير مهتم بالقيم والأخلاق في حين أن الإنسان يحتاج لشحن دائم، ما يعظم دور الإعلام والمسؤولين عن هذا الدور من الأزهر والكنيسة، والأحزاب وغيرهم، وظهورهم إعلاميا وخصوصا للإعلام المرئي.

وتابعت خضر لـ"الوطن"، أن يجب مراعاة نسب الأمية والمعتمدون على الاعلام المرئي والفن، في التعرف على العالم المحيط، ما يعظم دور الرقابة فيما يقدمه التلفزيون في المسلسلات، خصوصا ونحن على أعتاب شهر رمضان، الذي ينتظر فيه المصريون المسلسلات.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أهمية الدور الاستباقي للإعلام، نظرا للأننا فيما أطلقت عليه "حالة حرب" ضد "عدو البشرية"، ما يؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء، وبالتالي يجب سبق الأحداث دائما، والتعامل مع الأمور بشكل استباقي، سواء توعية أو وقاية حتى لا نحل المشكلة بعد وقوعها.