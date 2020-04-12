لتلبية احتياجات الأهالي.. سيارات للخبز والسلع وصراف آلي في بهتيم

كشف تقرير وزارة الصحة، الذي أصدرته بشأن إصابات كورونا الليلة، تسجيل 149 حالة، على مستوى الجمهورية بينهم 8 من مخالطي حالات الإصابة بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة.

تواصلت جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الحجر الصحي الإجباري، على منطقة شارع مهنا المؤنس بالمرجوشي، في بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، حيث يجري الدفع يوميا بسيارتين للخبز والسلع الغذائية، لتلبية احتياجات الأهالي، بالإضافة إلى الدفع بسيارة صراف ألي، تابعة لأحد البنوك، لصرف معاشات ومرتبات أسر 37 منزل، تخضع للحجر في الشارع.

فيما تطوع عددا من الشباب، الذي جرى تقسيمهم لنوبتجيات على مدار الساعة، للمساعدة في توزيع السلع والمواد التموينية، والوجبات التي يوفرها الهلال الأحمر، على الأهالي بواقع 100 وجبة يومية، فضلا عن تعقيم الشباب، أثناء الدخول والخروج، بجانب تنظيمهم حملة توعية بخطورة الفيروس، وكيفية الوقاية منه.

وواصلت الأجهزة المعنية، عمليات تطهير وتعقيم كل المنازل، على مدار الساعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها، وتضمن عمليات تطهير يوميا، طوال فترة الحجر الصحي.

وأكد مصدر مسؤول، أـن عمليات الرصد والتتبع لكل المخالطين، تتم في الشارع بالكامل، حيث جرى أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة، حرصا على سلامة المواطنين.

وناشدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مواطني المنطقة التزام منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشددة في بيان لها على صفحتها الرسمية، على منع الاختلاط، والبعد عن التجمعات كإجراء مهم هذه الفترة.