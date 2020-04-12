"الوزير" لعمال رصف طريق "القاهرة – أسوان": مافيش إجازة غير لما نخلص

قام المهندس كامل الوزير، وزير النقل بتفقد المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي، وقاس درجات الحرارة للعمال بالمشروع بجهاز قياس درجة الحرارة الشخصي له.

وتحدث وزير النقل مع العمال، في فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "لو ما اشتغلناش البلد هتقف.. ويبقى أثرنا على مشروعاتنا وحياتنا اليومية بتوقف شغلنا أكتر من تأثير الكورونا.. لازم اللي في المصانع ينتج، ويجيبلكم الخامات اللي هتشتغلو بيها، واللي في المزارع يشتغلو علشان يجيبلكم أكل، والدنيا تمشي".

وأضاف الوزير: "إحنا مش هنتوقف ولم نتوقف، ولكن لازم نأمن نفسنا ونأمن أهالينا.. مفيش حد فيكم هينزل أجازة إلا لما نخلص المشروع.. إحنا قاعدين هنا وكل الشركات ملزمة اللي هيبات في المشروع تعمله معسكر محترم ونضيف ومتعقم ومتطهر يوميا، ودورات المياه تتعقم تتنضف بالكلور والمطابخ أدواتها تتنضف.. وفي أماكن المبيت نخفف العدد في العنبر، ونقلل العدد في الانتقالات والأتوبيسات ووسائل المواصلات".