الصحة تكشف سر نسبة الوفاة بكورونا في مصر: 30% قبل الوصول للمستشفى

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن نسبة الوفيات، بلغت حالة وفاة واحدة لكل مليون، و19 إصابة لكل مليون، من إجمالي الشعب المصري.

وأكد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مصر من أقل بلاد العالم في عدد الاصابات، نافيًا ما تردد عن أن نسبة الوفيات في مصر أعلى من المعدل العالمي.

وأشار إلى أن 30% من حالات الوفاة، توفوا قبل الوصول للمستشفى، و20% توفوا بعد أول 48 ساعة من وصولهم للمستشفى، وأغلبهم من كبار السن، وكلهم يعانون من أمراض مزمنة.

وتابع: "مصر من الدول اللي الوفيات فيها نسبة كبيرة منها بتبقى من أمراض مزمنة، من غير كورونا".