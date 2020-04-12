"هلال" يحكي عن تعافيه من كورونا هو وزوجته وابنته: فخور أني مصري

حكى هلال لبيب، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته وابنته "مانويلا"، قائلا: إنه أول من ظهرت عليه أعراض المرض، وانتقل لمستشفى حميات العباسية، لإجراء التحاليل، ثم جرى نقله لمستشفى العزل.

وقال لبيب، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه اجرى فحوصات المخالطين، وتبين إيجابية فيروس كورونا عند زوجته وابنته، وأن ابنه ظهرت تحاليله سلبية.

وأوضح لبيب: "خدمة جميلة والحمد لله بمجرد وصولي للمستشفى، قاموا بكل الواجب وزيادة شوية"، مثنيًا على الدولة المصرية، بدءً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طمأن شعبه، وصولًا لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، والطواقم الطبية.

وأكد لبيب، أن أصدقائهم في بريطانيا يهنئوه، بسبب وجوده في مصر في هذه الفترة، وليس في بريطانيا مضيفا: "فخور إني مصري".

وأشار لبيب، أنه عانى من بعض أعراض المرض، وجرى وضعه على جهاز التنفس، ولكن ابنته وزوجته، لم تعانيا من أعراض، وأعطوهما أدوية للوقاية من أعراض المرض.

وعرضت إيمان الحصري، فيديو لطفلته "مانويلا"، التي تعتبر أصغر متعافية من فيروس كورونا في مصر، وهي تقول إنها أصيبت بفيروس كورونا، وشُفيت منه تماما.