زياد بهاء الدين يقترح فرض ضريبة لمواجهة كورونا: يلتزم بها رجال الأعمال

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على العالم، ستحدث تغييرات في أنماط الاستهلاك، وزيادة الاهتمام بالشؤون الصحية، متوقعًا أن تتغير أولويات الإنفاق، متمنيًا أن تكون هذه التغيرات إجابية في مجملها.

وأوضح بهاء الدين، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، لا أحد يعرف موعد انتهاء هذا الكابوس، ورجوع الحياة لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعرف مدى الأضرار الاقتصادية التي سيتركها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، من حيث الخسائر، ومن حيث الفترة التي سيعود سيتعافى فيها الاقتصاد.

وشدد بهاء الدين، على أهمية الموازنة بين الحفاظ على حياة المواطنين، واستمرار العمل والإنتاج، مثنيًا على وعي المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية.

وأكد أن هناك قدر من النشاطات الاقتصادية مازال يعمل، ضاربًا المثل بالزراعة وبالمستحضرات الطبية والأدوية، مؤيدا فكرة أن يعطي رجل الأعمال موظفيه نصف الراتب لمدة 6 شهور، معتبرًا أن ذلك أفضل من منحهم الراتب كامل لـ3 شهور، ثم تسريحهم أو منع رواتبهم.

وتحدث بهاء الدين عن الاحتياطي النقدي، الذي جرى سحب 5 مليارات دولار منه مؤخرًا، قائلًأ: "الاحتياطي موجود عشان يتسحب منه وقت الازمات".

وأشار إلى أن الأجانب باعوا أسهمهم في البورصة، وكان لا بد من السحب من الاحتياطي، لتوفير العملة لهم، ليخرجوا من السوق المصرية بأمان، حتى لا تتعرض مصداقية السوق المصرية للخطر، وأنهم أدخلوا أموالهم مصر، وأخرجوها منهم بدون أي حجز أو مشاكل، مشددًا على أن ذلك، يبعث بالثقة في الاقتصاد المصري.

وطالب بهاء الدين، بتوجيه البنود غير الملحة في الميزانية لانفاقها في الأمور الملحة ومواجهة فيروس كورونا.

واعتبر بهاء الدين، أنه من الطبيعي أن تنزل نسبة النمو للنصف لتصل 2.5%، مشيرًا إلى أن ذلك طبيعي، مؤكدًا على وجود اقتصاد موازي، سيسد فراغات كثيرة مضيفًا: "هنتعاون وهنشيل بعض"، مقترحًا أن تفرض الدولة، ضريبة خاصة لمواجهة فيروس كورونا، ويلتزم بها كل رجال الأعمال.