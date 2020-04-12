السويدي عن شحنة المستلزمات الطبية: تضم 2.6 مليون ماسك وبدل وقاية

حكى رجل الأعمال المهندس أحمد السويدي، تفاصيل شحنة المستلزمات الطبية، التي أهداها للحكومة المصرية، من الصين.

وقال السويدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنه وجد مشكلة في الأجهزة والمستلزمات الطبية حول العالم، وأن أغلب دول العالم، أصبح لديها نوعا من التحفظ على الموافقة على تصدير هذه الأجهزة والمعدات.

وأضاف أنه استغل بعض الشركات الصينية التي لديه صلة بها، وحصل على 2.6 مليون ماسك، بخلاف القفازات والبدل الواقية، مؤكدًا أنه أهدى الشحنة بالكامل للحكومة المصرية.