السويدي: نسعى لاستيراد أجهزة تنفس صناعي وملتزم بدفع أجور جميع العاملين

قال المهندس أحمد السويدي، رجل الأعمال، إن شركته جلبت ملابس كاملة للوقاية للأطباء، تجنبًا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا: "جبنا دفعة أولى، وإن شاء الله هنعمل دفعة ثانية، ونجيب معاه بعض المعدات، مثل أجهزة التنفس الصناعي".

وأضاف "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصانعه لم ولن تتوقف، إلا إذا طلبت الدولة منه التوقف، موضحًا أنه اتبع الاجراءات الاحترازية، وخفض العمالة بنسبة 50%.

وأوضح: "الـ50% قاعدين في البيت، ويتم دفع لهم أجورهم كاملة، لم أقلل العمالة كاستغناء، بس عملت كده عشان نقلل التنفس والاحتكاك داخل المصانع، ولأجل وقاية العاملين، وجبنا أجهزة قياس درجة الحرارة، للكشف على العاملين، لأن العمالة هم أساس الدولة".

وأكد السويدي، أنه لا يريد وقف التصدير كون هناك دول في الخارج، متعاقدة معه على التصدير، ولو توقف من الممكن أن تلك الدول لا تعتمد عليه مرة أخرى، "عاوزين الشغل يستمر ونراعي الاجراءات بدقة".