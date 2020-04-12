زياد بهاء الدين: يجب التوازن بين إدارة المعركتين الطبية والاقتصادية

تحدث الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، عن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه ليس هشًا، وأن من لديه مصنع، يحمل الهم هو وعماله، تحسبًا لما هو قادم، نظرًا لأنهم جميعًا في نفس المركب.

وتابع بهاء الدين، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا اللي شايفه، فيه حالة من التضامن، وكون حد يواجه نفسه ويواجه الناس، ويقول أنا ممكن الفلوس اللي معايا تكفي لرواتب 3 شهور، ولو خفضناها 20% هتكفينا لـ6 شهور، واللي شايفه الناس واقفة مع بعض، وبتحافظ على بعض، والروح دي لو استمرت مع الدعم الحكومي، هنبقى أقوي بكتير"، مستبعدًا رحيل مجتمع رجال الأعمال من مصر.

وشدد بهاء الدين، على ضرورة التوازن بين إدارة المعركة الطبية والمعركة الاقتصادية، نظرًا للأثار الوخيمة التي قد تعود على البلاد، بسبب آثار كورونا على الاقتصاد المصري.