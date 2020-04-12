عمرو أديب لأصحاب المباني المخالفة: "الدولة مش نايمة"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بجهود وزارة التنمية المحلية، وتعاونها مع كل محافظات مصر، بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن العمل لازم يستمر، والرسالة يجب أن تصل كاملة، فالبعض يظن أن الدولة تنشغل حاليا في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولن يتم رصد تلك المخالفات.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر": "فيه ناس تقول إحنا نلحق نبني، الدولة نايمة وملهية في الكورونا، لا يا حبيبي فيه دولة وفيه حياة لازم تستمر، وفي قانون يجب أن يتم تطبيقة، الدولة ما زالت موجودة وتقوم بدورها دايما".

وتابع: "كورونا ده حرب زي أي حرب، فاكرين إننا ننسى التنمية والقانون، وننسى المدارس والتعليم، لا بلاش الهبل ده، في أوقات الحرب، لازم تطبيق القانون بأكبر قدر ممكن".