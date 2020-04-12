عمرو أديب لأهالي شبرا البهو: اعملوا للطبيبة المتوفية تعظيم سلام

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه اطلع على بعض المعلومات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مصر، مؤكدا أن السيناريو الأسوأ، يكمن في ارتفاع عدد الإصابات في مصر، في نهاية مايو حتى منتصف يونيو المقبل، وبعد ذلك تنخفض الأعداد بشكل كبير للغاية، رافضًا ذكر أرقام الإصابات المتوقعة، ولكن يجب الحذر.

وانتقد "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر"، رفض أهالي شبرا البهو في الدقهلية، دفن طبيبة في القرية، كونها توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، " طب خايفين من الست وهي ميتة عشان الفيروس، وانتوا ما شاء الله متجمعين بدون كمامات؟ الناس دي لازم تعطي للطبيبة تعظيم سلام".

وأشار الإعلامي، إلى أنه يجب أن يكون هناك تعظيم سلام واهتمام وتقدير للأطباء "أنا شوفت مبادرات محترمة من مطاعم وشركات للطواقم الطبية ليها تخفيضات، أنا بقولكم دلعوا الأطباء دلع كبير، لسه المشوار لمصر طويل في كورونا".