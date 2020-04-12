علي جمعة: إذا أمر الأطباء بالإفطار في رمضان فمخالفتهم حرام

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا، على الأسئلة الشائعة في الفترة الحالية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومنها حُكم الصيام في شهر رمضان المقبل، وهل يجوز إفطاره؟ تخوفًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الرأي يعود للأطباء، ويجب علينا الالتزام بكلامهم.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشه "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الحكم يرجع للأطباء، لأنهم يرون الواقع عن قرب، مؤكدًا أنه إذا قال الأطباء، لابد من الإفطار، فهنا وجب الالتزام بتعليمات الأطباء، ومن لم يلتزم سيكون قد وقع في الحرام، بل سيكون حكمه حكم المنتحر.

ودعا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية سابقا، المواطنين بعدم الاستعجال في مثل هذه الأسئلة، داعيًا الله أن يكشف غمة فيروس كورونا، وأن تخرج مصر منها سالمة.