علي جمعة: تكنولوجيا 5G هيأت الأجواء لاتتشار كورونا حول العالم

قال فضيلة الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن فيروس كورونا خطر داهم لا يستهان به، والبعض يسأل "لماذا جاء وباء الإنفلونزا الإسبانية؟"، وقد اختلفت المدارس الطبية والاجتماعية والسياسية في دراسة هذا الوباء بهذه القسوة، وسبب ظهوره وانتشاره، فقال البعض إنه ظهر من البيئة التي عاش فيها الناس في الحرب العالمية الأولى بسبب الخنادق الرطبة والمستنقعات ما سبب بيئة غير صحية والتي شكلت بيئة صالحة لانتشار الفيروس.

وأضاف خلال برنامجه "لقاء الجمعة"، المذاع على قنوات DMC، وon، والحياة، وcbc، أن المحققون من العلماء يرون شيئا آخر وهو أنه في عام 1918 أن الوباء جاء من اختلال الكهرومغناطيسية في الأرض لشيوع الكهرباء، "الكهرباء لما دخلت أحدثت شئ ما في الجو هيئته لأن تجعل هذه المواد تنفصل وتكون الفيروس".

وتابع: "هذه النظرية عندما نحاول تطبيقها على كورونا فإننا سنجد أن الجيل الخامس قد يكون سببا يحتاج إلى تفكر في الاتصالات والمواصلات، كل تليفوناتنا الآن 4G اللي من أجله انطلق 20 ألف قمر صناعي يدور حول الأرض، وحتى ندخل 5G أي الجيل الخامس اضطروا أن يطلقوا 100 ألف قمر صناعي فأحدث هذا خللا آخر في المجال المغناطيسي جعلت البيئة الموجودة قابلة لانتشار هذه الفيروسات".

وواصل: "البعض قال إنه فيروس مُخلّق داخل المعامل أو أن له سلالاتان أو ثلاثة الإيطالية والنمساوية والإنجليزية أو أنه جزءا من الحرب البيولوجية، كل هذا قد يكون صحيحا، لكن لماذا ينتشر بهذه القسوة؟، ولماذا هُيئت له الأجواء من غير قصد؟، لأن القصد كان الوصول إلى 5G".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة اليوم لا تنعقد في المنزل وستصلى ظهرا بالمنازل دون خطبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن "صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر".