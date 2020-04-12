الأرصاد: شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الحالة الجوية، اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 14 العظمى 25

الإسكندرية الصغرى 13 العظمى 21

الزقازيق الصغرى 13 العظمى 23

بلطيم الصغرى 14 العظمى 21

السلوم الصغرى 12 العظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 18 العظمى 28

شلاتين الصغرى 19 العظمى 27

حلايب الصغرى 20 العظمى 25

كاترين الصغرى 06 العظمى 22

طابا الصغرى 14 العظمى 24

مكة الصغرى 19 العظمى 34

المدينة المنورة الصغرى 15 العظمى 31

الرياض الصغرى 19 العظمى 33

بيروت الصغرى 14 العظمى 20

الدوحة الصغرى 24 العظمى 33

أبو ظبي الصغرى 27 العظمى 38

بغداد الصغرى 14 العظمى 27