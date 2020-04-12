إنجي علاء تُعلن موعد طرح إعلان "النهاية" لزوجها يوسف الشريف

أعلنت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، موعد طرح إعلان مُسلسل "النهاية" الذي يُعد آخر أعمالها الدرامية الذي تتولي فيه تصميم الملابس، ويجسد بطولته زوجها الفنان يوسف الشريف وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت "أنجي": "عشان الناس اللي بتسأل عن ميعاد نزول إعلان مسلسل النهاية ليوسف الشريف.. هو الاثنين الجاي، إن شاء الله ويا رب الشغل يعجبكم".

مسلسل "النهاية " فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمد لطفي، وتدور الأحداث في المستقبل.