رئيس مدينة برج العرب الجديدة يلتقي مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات

عقد المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، لقاءات متعددة مع مسؤولي الشركات المسند إليها تنفيذ أعمال بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وقال "بدوي": "شمل اللقاء الأول شركات تنفيذ مشروعات الكهرباء والاتصالات وشركة الصيانة لشبكات الإنارة وشركات تنفيذ مشروعات الطرق".

وأضاف أن اللقاء الثاني شمل مسؤولي شركات تنفيذ مشروعات المرافق وشركات التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات، كما شمل اللقاء الثالث شركات تنفيذ مشروعات الخدمات بالمدينة، وشركات الزراعة وتنسيق الموقع وشركات الصيانة والنظافة.

وأكد ضرورة دفع العمل بكل المواقع والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ضرورة التزام الشركات بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حقوق العمالة كاملة بكل شركة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع تأكيد أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.