صور.. محافظ أسيوط يصطحب مواطن وطفله المريض لمستشفى خلال الحظر

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس السبت، حالة إنسانية في وقت الحظر من أمام الديوان العام للمحافظة إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي عليه إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة اضطرته للنزول إلى الشارع ليلًا.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظة حملة مسائية لرش وتطهير شوارع وميادين المحافظة والتي استهدفت بعض شوارع وميادين حي غرب منطقة " الأربعين والمعلمين" والشوارع الجانبية وشارع مستشفى الإيمان العام خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

واستوقف المحافظ سيارته أمام الديوان العام ليجد أحد المواطنين يدعى "عماد حربي" مقيم مدينة أسيوط يحمل نجله المريض ويناشده التوجه إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على نجله الذي يعاني من ضمور في المخ وفي حاجة ماسة إلى بعض الحقن الوريدية وعلى الفور وفي لفتة إنسانية اصطحب محافظ أسيوط المواطن ونجله إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي عليه ومنحه العلاج اللازم ليطمئن عليه ويوجه بتوفير كافة الرعاية الصحية له كما وجه بتوفير سيارة من المحافظة لاصطحابه إلى منزله عقب انتهاء الكشف الطبي والاطمئنان عليه.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

كما ناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.