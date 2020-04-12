61 عالقا مصريا بالإمارات يستغيثون: اتنصب علينا وعاوزين نرجع بلدنا

وقع أكثر من 150 شابا من الدقهلية، أثناء بحثهم على فرصة عمل بالخارج في فخ الكلام المعسول لسمسار سفر للخارج، سافر 61 منهم إلى دولة الإمارات ليجدوا أنفسهم في معاملة غير آدمية ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر لظروف وقف الطيران، وأصبحوا عالقين هناك لا يجدون عمل ولا يستطيعون العودة.

وحصل السمسار على مبالغ أخرى من شباب منهم من يرغب السفر إلي فرنسا، وآخرين إلى إيطاليا، وجميعهم من قرية ميت الكرماء مركز طلخا، والقرى المجاورة لها بدائرة المركز.

وأرسل أكثر من 60 شابا في الإمارات حاليا استغاثات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بإعادتهم إلى مصر، بعد أن تعرضوا للنصب والاحتيال وأنهم جميعا يقيمون في شقة واحدة "كل 9 في غرفة واحدة" ولا يجدون عمل أو مبالغ مالية للإنفاق منهم، ويعيشون على مساعدات المصريين هناك لهم.

الشباب أكدوا في استغاثتهم أن السمسار حصل منهم على مبالغ تتراوح بين 35 إلى 60 ألف حسب الدولة التي يبحث عن العمل بها فسافر منهم 61 شابا إلى الإمارات للعمل في الأمن والحراسة، إلا أنه فوجئوا أن العقد الموجود معهم لمدة شهرين فقط.

وقال مصطفي محمد، أحد الشباب "وقعت على إيصالات أمانة في مصر، من أجل أن أسافر إلى الإمارات للعمل هناك بأجر شهري من 2500 إلى 3500 درهم، حسب الخبرة للعمل في الأمن والكافيهات، والسمسار عمل لنا الحياة وردية بكلام معسول ضحك علينا جميعا به، فمجرد أن وصلنا وجدنا الكلام مختلف تماما والعمل المتوفر في المعمار، وبمبلغ 1500 درهم فقط، ووفر لنا سكن "مفيش فيه مروحة" وكل 9 في غرفة، وحياة غير آدمية".

وأضاف إننا عندما طالبنا بالعودة إلى مصر لم نجد طيران، قسما بالله لا يوجد معنا "درهم" واحد هنا، وأناشد المسؤولين أن يعملوا لنا رحلة استثنائية ومستعدين نعيش في الحجر الصحي أسبوعين بس نرجع بلدنا.

وقال أشرف السيد، أحد الشباب، مر علينا هنا 30 يوما، والسمسار اتفق معانا على عقود عمل سنتين فوجئنا هنا أنه لمدة 60 يوما فقط، وأخذ من كل واحد منال 35 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه طيران، وأعطى لنا "فيزا مضروبة" ووضعنا في سكن لا يليق، والورقة التي وفرها لنا قيمتها هنا 150 درهم فقط، وأخذ كل هذا المبالغ منا ومن غيرنا من الشباب الذي يضحك عليهم بكلامه المعسول، وناشد المسؤولين في مصر بالعمل على إعادتهم في أقرب وقت، لأن حالهم الآن صعب بدون عمل ولا نقود.

وفي سياق متصل تقدم 9 شباب بشكوى إلي مباحث الأموال العامة في الدقهلية، ضد 7 أشخاص مقيمين بدائرة مركز طلخا، وأحدهم يقيم في محافظة الإٍسماعيلية، اتهموهم بأخذ مبالغ مالية من كل واحد منهم قدرها 80 ألف جنيه نظير سفرهم إلى فرنسا، عن طريق دولة الإمارات، إلا أنهم عادوا من الإمارات إلى مصر بعد أن تأكدوا من عدم اكتمال السفر والإجراءات واتهموا المشكو في حقهم بالنصب والاحتيال عليهم وتحرر بها المحضر رقم 2 أحوال لسنة 2020.