صور.. العريش تستعد لموسم الصيف بتطوير الكورنيش و5 ميادين

تستعد مدينة العريش، لموسم الصيف هذا العام بافتتاح 5 ميادين رئيسية بعد تطويرها بشكل حديث وراقي يتواكب مع المرحلة التنموية القادمة التي تقوم بها الحكومة في سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، إن الجهات التنفيذية أوشكت على الانتهاء من تطوير 5 ميادين وهي "الرفاعي، القاهرة، الساعة، النصر والميناء".

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن تكلفة الميادين قدرت بنحو 33 مليون جنيه، بالإضافة إلى البدء الفعلي في رصف الأماكن التي تم انتهاء العمل فيها سواء من تركيب الإنارة وخطوط المياه والكهرباء والغاز والهواتف وشبكات الفايبر الخاصة بالانترنت.

فيما قال المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه استكمالا لعملية التطوير والتعمير للمرحلة الثانية التي تتم في مدينة العريش، سيقوم جهاز المركزي للتعمير خلال الفترة المقبلة بخطة مستقبلية سوف تبدأ في شهر يوليو المقبل بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدن بالمحافظة والمهندسين المعنيين.

وأضاف ناجي أن الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود فهمي نصار والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، سيقوم بالتصميم والإشراف والمتابعة على جميع عمليات البناء والتطوير في المحافظة، أنه سوف يتم العمل على تطوير مدخل مدينة العريش الغربي من البوابة حتى ميدان المثلث غرب المدينة، وذلك لربط شارع الفاتح بالطريق الدائري، يبدأ بعملية تطوير كامل لشارع الفاتح من الطريق الدائري حتى مسجد الخلفاء بشارع بحر العريش، وذلك لعملية الربط مع ميدان الساعة.

مشيرا إلى أنه بذلك تكون اكتملت منظومة التطوير من أول مدخل العريش وحتى ميدان الرفاعي بالكامل، بما فيها تطوير الإسفلت والأرصفة والإنارة الحديثة والتشجير لتعود العريش بشكل جديد بل أفضل مما كانت عليه في السابق، بحسب الخطة الموضوعة من القيادة السياسية والتنفيذية على مستوى الجمهورية.

كما سيتم يتم تطوير كامل ورفع كفاءة لمنطقة كورنيش العريش، من أول الحديقة الدولية بالمساعيد وحتى منطقة المدينة الشبابية ومحطة التحلية في أبو صقل، مع عمل كوبري علوي للمشاة، على مجرى الوادي، ليربط بذلك شرق المدينة بغربها، ليكتمل الكورنيش بطول قرابة 9 كيلو مترا، ليكون متنفس لأهالي العريش والمصطافين من خارج المحافظة.

يذكر أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد على تأجيل الافتتاحات الخاصة بالمشروعات التنموية في سيناء بأعياد احتفالات سيناء التي تتزامن يوم 25 أبريل من الشهر الحالي، وذلك لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وبحسب ما تتضمنه الحكومة من قرارات برغم خلو شمال سيناء من الإصابة بالمرض حتى اللحظات.