اليوم.. صرف معاشات المتخلفين عن المواعيد المحددة

يبدأ صرف المعاشات، اليوم الأحد، لكل من تخلف عن الصرف في المواعيد المحددة لفئات أصحاب المعاشات.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن الانتهاء يوم الخميس الماضي، من صرف جميع المراحل الثلاثة لمعاشات شهر أبريل من جميع منافذ هيئة التأمين الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد.

وكانت وزارة التضامن بدأت صرف المعاشات للذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق "1، 2، 3" أبريل، والصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، ضمن المرحلة الثانية والبالغ عددهم 2.5 مليون "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق "5، 6، 7" من الشهر، فضلا عن الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون من 2000 جنيه لأكثر ضمن المرحلة الثالثة والبالغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف صرفوا معاشاتهم يومي "الأربعاء والخميس" 8 و9 أبريل.