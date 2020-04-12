فلسطين تعلن إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في القدس

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وحمّل المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية عن حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من رصد تطور الحالة الوبائية في المدينة.

وأكد ملحم أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاعهم واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، خاصة وزارة شئون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لهم جراء المعيقات التي توضع من قبل الاحتلال، التي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها.

وأدانت الحكومة الفلسطينية إجراءات الاحتلال التي تعطل قيام الهيئات والمؤسسات الوطنية بواجباتها تجاه الفلسطينين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.