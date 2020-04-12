إدراج تطوير كورنيش فارسكور ضمن خطة العام القادم بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، عدة اجتماعات متصلة، لمناقشة عدد من الموضوعات ومتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها، جاء ذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة أميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وطارق بدوي مدير مديرية الطرق وممثلي شركتي الغاز والمقاولون العرب.

تابعت المحافظ الموقف التنفيذي الحالي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية والوقوف على العقبات التي عرقلت استكمال بعضها، إذ وجهت بسرعة نهو تجارب التشغيل والدراسات البيئية الخاصة بتوسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر لتشغيلها في أقرب وقت ممكن وكذلك الإسراع في معدلات تنفيذ خزانات مياه رأس البر ومحطة صرف صحي الكاشف بالإضافة إلى وضع برنامج محدد يضم كافة القرى التي يتطلب تغطيتها بخدمات الصرف الصحي.

ووجهت المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بعمل دراسة شاملة لتطوير كورنيش المدينة لإدراجه بمشروعات التنسيق الحضاري بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2020-2021.

كما ناقشت محافظ دمياط عددا من المحاور الخاصة بالشكوى الواردة من بعض أهالي قرية ميت الشيوخ بشأن تراكم مياه الصرف الصحي بإحدى غرف المحطة والتي تصب عليها خط طرد العبيدية، حيث وجهت المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلي كافة الجهات المعنية للوقوف على سبب المشكلة ونهوها فورا وتقديم تقرير شامل بنتائج تلك الأعمال.

كما ناقشت محافظ دمياط آليات تخطيط المنطقة المجاورة لسوق فارسكور الحضاري الجاري الانتهاء منه حالياً بطريقة هندسية وفنية بما يمنع وجود أي شكل من أشكال التعديات أو الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة وكذلك استكمال أعمال توصيل الغاز بشارع أحمد المقدم بالمدينة مؤكدة على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال للبدء في تنفيذ عمليات الرصف.