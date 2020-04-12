مسن يتعافى من كورونا ويغادر مستشفى 15 مايو

أعلن مستشفى العزل 15 مايو، خروج مسن يبلغ من العمر 60 عاما، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، إذ أصيب هو ونجله بالفيروس.

وأجرى الأطباء بالمستشفى منظار طارئ للجهاز الهضمي للمريض، وبدأ تشخيص حالة المريض بايجابية تحليلها لفيروس كورونا، وتدهورت حالة الأب الذي كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتجمع ماء على الرئتين، إضافة إلى إصابته بالتليف الكبدي، ليدخل الرعاية المركزة ويوضع على جهاز التنفس الصناعي ويوضع على أدوية خافضة للضغط للسيطرة على ضغطه، مع أدوية مدرة للبول، حتى تحسنت حالة المريض وتحسن مستوى الوعي لديه، وأثناء التجهيز لفصله من جهاز التنفس الصناعي دخل في نزيف حاد ليتم عمل منظار طارئ للجهاز الهضمي العلوي، وتم التعامل مع دوالي نازفة وربطها وإيقاف النزيف، وإعطائه دم وبلازما لرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم لتعويض ما فقده.

وتابع المستشفى أنّه عقب تحسن حالة الصدر للمريض ودرجة وعيه تم فصله من جهاز التنفس الصناعي، واكتمل نجاح التعامل مع الحالة عقب ظهور سلبية مسحة الأب الأولى والثانية، ليتعافى الأب والابن من فيروس كورونا المستجد.