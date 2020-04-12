خطيبة بوريس جونسون تتحدث عن "الأوقات المظلمة" أثناء وجوده بالمستشفى

أشادت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني، كاري سيموندز، بالطاقم الطبي الذي ساعد بوريس جونسون على تجاوز إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ما اسمتها "الأوقات المظلمة للغاية".

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت كاري -الحامل- اليوم الأحد: "لا أستطيع أن أشكر الخدمات الصحية الوطنية الرائعة بما يكفي.

كان طاقم العمل في مستشفى سانت توماس مذهلًا، ولن أتمكن أبدًا من السداد لهم، ولن أتوقف عن شكرهم أبدًا".

وأردفت خطيبة جونسون: "كانت هناك أوقات مظلمة للغاية الأسبوع الماضي، قلبي مع كل من هم في مواقف مماثلة، ويقلقون بشأن أحبائهم".

وأمضى جونسون ثلاث ليال في العناية المركزة أثناء إقامته في المستشفى.

وأعلن داونينج ستريت، اليوم الأحد، أنه خرج من المستشفى وسيواصل مرحلة الشفاء في مقر إقامته الرسمي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، أمس السبت، ليلته السابعة والأخيرة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية.

ودخل جونسون إلى المستشفى في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.