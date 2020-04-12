"صالح" يشارك في اجتماع بالفيديو كونفرانس لاختيار عميد زراعة دمنهور

ترأس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اجتماع مجلس كلية الزراعة، والذي عُقد اليوم الأحد، عن بعد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور أ.د عبدالحميد السيد عميد الكلية، وأمناء مجلس الكلية لتشكيل لجنة لاختيار عميد الكلية وذلك من عضوين أساسيين وعضو احتياطى.

من المقرر انتهاء فترة العميد الحالي الدكتور عبدالحميد السيد، وفقا للقرار الجمهوري رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ لمدة ٣ سنوات بدءا من ٣١ يوليو ٢٠١٧.

واستهل "عبيد" الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ثمن جهود الدولة والحكومة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ومواجهة مخاطر انتشاره، والحد من الآثار السلبية الخطيرة لانتشاره على حياة المواطنين.

وأكد على حرص الجامعة على دورها الإيجابي والفعال في المجتمع والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة لرفعة مصرنا الحبيبة.