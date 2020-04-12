بـ140 ألف جنيه.. ضبط 928 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغردقة

تمكنت حملة تفتيشية من مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، من ضبط 928 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بقيمة 140 ألف جنيه.

ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، إدارة الصيدليات وأعضاء التفتيش الصيدلي بشن حملة على صيدليات مدينتي الغردقة ومرسى علم، وذلك لضبط سوق الدواء، ومنع احتكار المستلزمات الطبية، واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

ومرت الحملة على 48 صيدلية ومخزن مستلزمات بمدينتي الغردقة ومرسى علم، وأسفرت عن ضبط 928 عبوة من مستحضرات التجميل مجهول المصدر بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بحوالى 140 ألف جنيه تقريبًا، وتحرير محضرين لوجود مستحضرات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.