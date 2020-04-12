الجندي يشيد بأهالي شباس عمير: دفنوا ضحية كورونا وصلوا عليها كما يجب

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأهالي قرية "شباس عمير"، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث شيع العشرات من أبنائها في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان "آمال.ع.ع"، 60عامًا، ربة منزل، والتي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل ببلطيم، وسط بكاء المشيعين.

وقال "الجندي"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، إن المشيعين وقفوا على مسافات متباعدة، واتخذوا مسافة أمان بينهم أثناء أداء صلاة الجنازة وتشييعها، ملتزمين بالتعليمات الطبية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشيخ خالد الجندي: "مفيش تلاصق ومفيش نفس في نفس، ده الكلام اللي إحنا عاوزين نقوله، فيه وجه حضاري عاوزين نقوله، والناس مسمعوش أصحاب الخطاب الديني التحريضي، اللي كان هيوديهم في 60 داهية".