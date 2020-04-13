تساعدهم في البحث.. مشروعات مقترحة ونماذج استرشادية لطلاب الأزهر

نشر قطاع المعاهد الأزهرية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المشروعات البحثية المقترحة والنماذج الاسترشادية لطلاب التعليم الأزهري قبل الجامعي لمساعدة الطلاب في إجراء المشروع البحثي الذي يعد شرطًا للنجاج للانتقال للمستوى الأعلى.

وتستعرض "الوطن" هذه النماذج على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

النموذج الاسترشادي للمرحلة الابتدائية من هنــــــــا.

المشروعات البحثية للصف الثالث الابتدائي من هنــــــا.

المشروعات البحثية للصف الرابع الابتدائي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الخامس الابتدائي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف السادس الابتدائي من هنـــــــا.

نموذج إجابة يستخدمه الطالب للإجابة على المشروع البحثي للمرحلة الابتدائية من هنـــــــــا.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

النموذج الاسترشادي للمرحلة الإعدادية من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الأول الاعدادي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الثاني الاعدادي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي من هنـــــــا.

نموذج إجابة يستخدمه الطالب للإجابة على المشروع البحثي للمرحلة الإعدادية من هنـــــــا.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

النموذج الاسترشادي للمرحلة الثانوية القسم الأدبي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الأول الثانوي القسمُ الأدبي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الثاني الثانوي القسمُ الأدبي من هنـــــــا.

نموذج إجابة يستخدمه الطالب للإجابة على المشروع البحثي للمرحلة الثانوية (أدبي) من هنـــــــا.

النموذج الاسترشادي للمرحلة الثانوية القسم العلمي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الأول الثانوي القسمُ العلمي من هنـــــــا.

المشروعات البحثية للصف الثاني الثانوي القسمُ العلمي من هنـــــــا.

نموذج إجابة يستخدمه الطالب للإجابة على المشروع البحثي للمرحلة الثانوية (علمي) من هنـــــــا.