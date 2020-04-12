فيديو.. خالد الجندي: السلفيات لا يتورعن في سب وشتم الناس

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الخطاب الديني التحريضي متواجد على السوشيال ميديا بشكل دائم، ولا يوجد عالم أو فقيه سلم منهم.

وتابع الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يعرض عبر شاشة "Dmc"،: "أبو حنيفة مسلمش من لسانهم، السلفي لا يرى إلا نفسه والباقي أوباش وهو اللي على حق والباقي على باطل ومش شايفهم أصلا، ويصنفوا العلماء دهحليق وده بشنب وده من غير شنب وده بيضحك".

وأضاف: "السلفي يكذب، معجون بمية النفاق والكذب، هيقلف صورة فوتوشوب، ويروج وبعدين يقولك الله المستعان، وفي إنفكاك مرعب لين السلوك الديني والدنيوي، وأغلب اللي واكلين ميراث أخواتهم بيعيطوا على صلاة التراويح في الجامع".

وأكمل الجندي: "أغلب اللي فاتحين أدراجهم للرشوة مبيفوتوش الجماعة، الملتزمات من السلفيات لا يتورعن عن سب أخت لها أو عالم أو داعية لمجرد خلاف سياسي وفكري وتنعته لبأبشع وأقبح الألفاظ وفي الآخر تقولك الله المستعان، وكل اللي بيدافعوا عن الشيخ حجازي أعلم أهل الأرض لا يتورعوا عن اتهام اللي بينقضوه ويهاجموه في عرضه وبيحطوا الشيوخ في الميزان بسبب فيديوهات مقتطعة وفتاوى مقتطعة".