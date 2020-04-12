تركيا تسجل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تركيا 97 حالة وفاة و4789 إصابة، جديدة بفيروس كورونا حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وبعد مرور 33 يوما على ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أعلن وزير الصحة التركي تسجيل 95 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1101 حالة وفاة.

وأكد وزير الصحة التركي، أن عدد الاختبارات التي أجريت للمواطنين بلغت نحو 340 ألفا و380 اختبارا، ثبت إيجابية عينات نحو 52 ألفا و167 مواطنين مصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التركية أن عدد المرضى في غرف العناية المركزة بلغ نحو 1626 شخصا، فيما بلغ عدد المرضى الذين يعانون من مشكلات في التنفس بغرف العناية 1021 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء نحو 2965 حالة.