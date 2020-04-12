السفن العابرة بقناة السويس تشكر الأطقم الطبية بالأبواق والصافرات

قالت هند فتحي، المستشار الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه في تمام الساعة السادسة والنصف، من مساء اليوم، تم إطلاق صافرات تحية واجبة وشكر وامتنان وتقدير لكل الرجال العاملين في المواني ورجال الجيش الأبيض لمواجهتهم خطر فيروس كورونا، وذلك في مواني المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شرق وغرب بورسعيد وميناء العين السخنة من السفن والقطارات البحرية على الأرصفة.

وأضافت "هند"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الفيديوهات الخاصة بإطلاق الصافرات سيتم رفعها على مواقع القناة، "العمل مستمر بالمواني المحلية مع الإجراءات الاحترازية مع وجود الطب الوقائي والحركة الملاحية لم تتوقف بمواني الجمهورية والعمال يعملون في ورديات".

وشرحت المتحدث الإعلامي: "الأبواق التي تنطلق من السفن تقديرا وشكرا لكل شخص يخدمنا وإحنا قاعدين في بيوتنا".