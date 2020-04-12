وزيرة التخطيط: فتح حساب 2030 لتبرع المواطنين للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه منعا لتكرار الدعم المقدم من الدولة للمواطنين المصريين المحتاجين للدعم كان من المهم تكامل الجهود مع مؤسسات الدولة المصرية وتمت تنقية المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

وكشفت السعيد عن وجود تكرار في الأسماء المتقدمة لطلب المنحة، مع وجود أسماء لأشخاص متوفاة وأسماء أطفال وغيرها من الفئات غير المستحقة، موضحة أن عدد مستحقي المنحة حتى الآن مليون ونصف مستحق.

وأضافت السعيد، خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوزارية المشكلة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في إطار تكاتف المواطنين مع مؤسسات الدولة تم السماح للمواطنين للتبرع للعمالة غير المنتظمة، على الحساب البنكي 2030.