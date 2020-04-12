وزير الإعلام عن كورونا: اطمئنوا.. إحنا جاهزين بس بلاش استهتار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة توجه رسالة للمواطنين بأنها جاهزة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن تطلب منهم في نفس الوقت عدم الاستهتار، " اطمئنوا احنا جاهزين بس بلاش استهتار"، حيث إن الاستهتار بالأزمة جعل بعض الدول تصل لمرحلة لا نريد الوصول لها أبدًا ولا نريد أن يصل لها أي دولة بالعالم.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر مرتديا كمامة وهي رسالة توصية بشكل واضح أن مسألة الوقاية وارتداء الكمامة شيء مهم، بل ذكر أنه قد يُكلف القوات المسلحة بتوزيع الكمامات بدون مقابل على المواطنين وهي خطوة لم تقدم عليها أي دولة في العالم.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن ذلك يعد رسالة بضرورة استخدام هذه الوسائل الوقائية لأنها تقلل فرصة الإصابة بالفيروس بشكل كبير للغاية مع المطهرات وغسل اليدين بالماء والصابون، حيث إن استخدام ذلك قلل فرصة الإصابة بالإنفلونزا الطبيعية التي كانت تحدث في هذا الموسم من كل عام.