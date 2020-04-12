"التحالف العربي": طبقنا أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات، مؤكدا استمرار التزام قواته والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال التحالف العربي، إن وقف إطلاق النار يهدف إلى تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأوضح التحالف العربي أنه سيدعم كافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

وارتكبت مليشيات الحوثي، اليوم، 40 اعتداءً على مواقع وقوات الجيش اليمني بعدد من جبهات مسرح العمليات القتالية، مواصلة بذلك اعتداءاتها المسلحة رغم التزام الجيش بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" في اليمن بقيادة السعودية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".