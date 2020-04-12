بالأرقام.. فيروس كورونا يكشف فشل إدارة أردوغان

سجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة، ونشرت الكلية الإمبراطورية في لندن (ICL)، أول تقرير لها حول التوقعات الأسبوعية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 42 دولة حول العالم من بينها تركيا، في الجزء الخاص بالأسبوع من 7-14 أبريل، أوضح أن عدد الوفيات في تركيا قد يتراوح بين 1000 و5000 حالة وفاة خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن تركيا من الدول الأسرع انتشارا للفيروس.

الكلية أوضحت أن تقريرها الأول قائم على دراسة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في 42 دولة تنشط فيها العدوى بالفيروس.

فيما سجل عجز الرصيد النقدي للخزانة في تركيا 40 مليار و445 مليون ليرة خلال شهر مارس الماضي، والذي اشتدت فيه تداعيات فيروس كورونا المستجد في تركيا مثلما حدث في سائر العالم، بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية.

وخلال مارس الماضي، بلغت العائدات النقدية للخزانة 53 مليارا و918 مليون ليرة، في حين بلغت النفقات النقدية 94 مليارا و364 مليون ليرة.

وبلغت النفقات بدون فوائد 83 مليارا و320 مليون ليرة، بينما بلغت نفقات الفوائد 11 مليارا و890 مليون ليرة. وسجل الرصيد الأساسي بدون فوائد عجزا بقيمة 29 مليارا و402 مليون ليرة.

وبهذا سجل الرصيد النقدي للخزانة عجزا بقيمة 40 مليارا و445 مليون ليرة خلال شهر مارس الماضي. وخلال الشهر نفسه بلغت عائدات الخزانة من القروض المضمونة والمعاد تدويرها نحو 192 مليون ليرة، كما تلقت الخزانة تحويلات من صندوق تأمين ودائع الادخار بقيمة 3 ملايين ليرة.

وبلغت الزيادة النابعة من اختلاف مؤشر العملات نحو 4 مليارات و646 مليون ليرة، في حين تراجع صافي الحساب البنكي والحساب الهامشي بنحو 19 مليارا و392 مليون ليرة.

كما انتقد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزال، إعلان حظر التجوال الشامل لمدة 48 ساعة في 31 ولاية بشكل مفاجئ، قائلا إنه أربك المواطنين وعرضهم لخطر أكبر من الذي فرض لأجله حظر التجوال.

وأوضح "أوزال"، أن القرار لو تم تنفيذه بشكل صائب لكان حقق الأهداف، غير أن القرار "تم بطريقة فاشلة" وبدون تنسيق ليتسبب في نشر الفيروس في كل تركيا خلال 48 دقيقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، إنه تم تسجيل 5138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلاده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1101.