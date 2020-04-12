الديهي يستنكر دفاع معتز مطر عن تركيا: يشبه العاهرات في بيوت الدعارة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر كدولة تقدر العلاقات الدولية وتقدسها، ففي ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد ظهرت الدول الصديقة، فأرسلت مصر مساعدات طبية لإيطاليا والصين وسوف ترسل مساعدات لأمريكا، فنحن نمتلك مصانع لتصنيع الكمامات، ففي حالة إرسال مصر هذه المساعدات شن أعداء الدولة هجوماً حادا عليها لتقديمها مساعدات للدول.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أن من يهاجمون مصر هم نفس الأشخاص الذين يهللون لتركيا على فعل هاجموا مصر عليه بالأمس، لافتاً إلى أن الإخواني معتز مطر أصيب بهلوسة وحصبة بالأمس من خلال شنه هجوماً ناريا عليه لحديثه عن إرسال تركيا 3 طائرات بها مساعدات طبية لإسرائيل نقلا عن وكالة بلومبرج ويدافع عن تركيا دفاع العاهرة عن بيت الدعارة، حيث أذاع فيديو لمطر والذي أكد خلاله أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية، وتقديم مساعدات لـ30 دولة منها بمقابل مادي ومنها مجاناً.

وتابع، أنه ليس لدى تركيا أزمة في توفير وإنتاج المستلزمات الطبية محلياً، "لم أتخيل أن يكون هناك قذارة وحقارة بهذا الشكل، كشخص يدافع عن بلد عدو لبلده"، بالإضافة إلى إذاعة فيديو للرئيس التركي يكذب خلاله مطر بقوله باسم الإنسانية نحن نخوض الآن حربا شرسة ضد عدو غير مرئي، أصدقائي الأعزاء بسبب هذا الفيروس نحن نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى، وكذبه أيضاً في أن تركيا لم ترسل لإسرائيل معدات طبية.