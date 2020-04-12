"المسماري": مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وقال المسماري، إن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

واضاف المتحدث الليبي: هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وكان المسماري، قال في وقت سابق، إن بارجة تركية كانت تستهدف الجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة الليبية "طرابلس" إلا أنها لم توقع أي خسائر.