تحيا مصر: جاهزون للعمل في رمضان ومستمرون في دعم العمالة غير المنتظمة

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل على توحيد الجهود وإعلاء التضامن بين الشعب المصري، ومعاونة أجهزة الدولة لاستخدام كل الموارد المتاحة في الأزمة لتغطية كافة الاحتياجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"، أن الصندوق يشارك في مكافحة أزمة انتشار فيروس كورونا تحت شعار: "هنشارك .. هنعدي الأزمة"، حيث جرى توفير 200 جهاز تنفس صناعي بالإضافة لـ1000 مضخة حقن سوائل، وجاري تدبير 124 جهاز تنفس صناعي.

وأردف: "عاونا أجهزة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهالي قرية المعتمدية التزموا بها، وتواصلنا مع وزارة التضامن والداخلية لتوفير المواد الغذائية، حيث جرى توفير 10 أطنان مواد غذائية مثل الزيت والسكر والسمن والبلح واللحوم".

وأتم: "مستمرون في دعم العمالة غير المنتظمة، وجاهزون للعمل في رمضان، والحملات ستغطي أكبر عدد من المحافظات بالتنسيق مع وزارتي التضامن والمجتمع المدني وكلنا نتعاون مع بعض لتغطية كافة محافظات الجمهورية".