فيديو.. قناة السويس: تعاقدنا على إنشاء منطقة صناعية في العين السخنة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن عمل الموانئ يسير بشكل جيد، "بعض عاملي الهيئة تم تخفيضهم ولكن القوى الأساسية اللازمة يتم تقسيمها لورديات، ويتم التعامل والتنسيق مع وزارة الصحة لأخذ الاحتياطات اللازمة".

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هيئة قناة السويس بها 1800 شخص تقريبا، وأغلبهم بالموانئ ولكن تم تخفيف الطاقة الإدارية ممن يعملون بالمكاتب ولكن الموانئ تعمل بشكل كامل، مؤكدا أن معظم الارتباطات لدى الموانئ تتم بالفيديو كونفرانس ويتم التواصل مع المستثمرين.

وتطرق زكي لوجود تباطؤ بسيط في إتمام الأمور ولكن العمل لم يتوقف ويسير بشكل جيد، ومن المنتظر أن تتم بعض الاتفاقات وتوقع إلكترونيا خلال أيام بسيطة، ما يعطي فرصة لعمل الشركات المساهمة وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكشف زكي عن وجود حزمة تسهيلات تحفيزية في مياء شرق بورسعيد، وجارٍ التعاقد مع شركة إماراتية "موانئ دبي" على منطقة صناعية بمنطقة العين السخنة، موضحا وجود اتفاقية مع مرسيدس ولكن تم تأجيل توقيعها بسبب الظروف الحالية، أما بالنسبة لتيوتا فهناك عقد موقع بالفعل ونعد الساحة للعمل بها ويستلموا الأرض هذا العام، وهو عقد تداول للسيارات.

وشرح زكي أن السفن التي تأتي للموانئ يتم عمل إجراءات احترازية معها يتناسب مع الوضع القائم، والموانئ يجري تطهيرها أولا بأول، وهناك رعاية صحية واختبارات ومراقبة صحية للمتواجدين بالموانئ، مع الحرص على عدم وجود أي تجمعات بالموانئ.