مصباح: لا يجب استخدام الهيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا أكثر من 10 أيام

قال دكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن التجارب السريرية أثبتت أن دواء الهيدروكسي كلوروكين لا يجب أن يحصل مريض كورونا عليه لأكثر من 10 أيام.

وأضاف مصباح خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن كثافة الفيروسات بالملايين، ومن ثم فإن الحمل الفيروسي يصنع الفارق على مستوى أسلوب العدوى، والتعافي: "حيث قد يستطيع الجهاز المناعي التصدي له، وقد يكون الحمل الفيروسي كبيرًا جدًا ويستطيع إصابة الرئة".

وتابع: "الماسك لا يمنع الفيروس ولكنه يقلل من الرذاذ، ومن ثم الحمل الفيروسي يقل أيضًا حيث تقل خطورته".

وأردف، أنه يجب على المواطنين تقليل من تناول الجبن والأطعمة المكشوفة، ناصحًا إياهم بتناول الأطعمة المغلفة، للوقاية من فيروس كورونا: "ويجب غسل الخضراوات والفواكه، ثم الثلاجة، لا العكس، لأن هذا الأمر يمنح الفيروس بيئة خصبة للبقاء فترة أطول".