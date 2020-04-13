أبوالعينين: الاقتصاد العالمي هيتغير ومحدش بيتكلم باسم أفريقيا بعد مصر

أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب، أن فيروس كورونا تسبب في حالة شلل للاقتصاد العالمي وأثر على العرض والطلب عالميًا.

وأضاف أبوالعينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن كل القطاعات الصناعية في جميع انحاء العالم ستخسر بسبب هذه الأزمة، مشددًا على أن النظام العالمي سيتغير بعد كورونا، وأن الممارسات والتشريعات ستتغير في الفترة المقبلة.

وأكد أبوالعينين ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتعميقه وتحريك البورصة بعد الخسارة الكبيرة، مشيرًا إلى تغير ملامح الاقتصاد العالمي بالكامل، مطالبًا بتقليد النموذج الصيني في جذب رؤس الأموال وأن تكون مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أبوالعينين أن العالم سيرجع لطبيعته عند اكتشاف دواء لفيروس كورونا، واضعًا أمله في الدواء الياباني الجديد المنتظر أن يقضي على المرض بوقت أقل، ما سيوفر الكثير على الجهات الصحية.

وتحدث أبوالعينين عن الوضع في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه منذ تسليم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لم يتحدث أحد باسم أفريقيا مثلما كان يفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتحدث دائمًا باسم القارة السمراء، معتبرًا أن أفريقيا نُسيت من خريطة العالم.