أحد المتعافين من كورونا: أهل قريتي يتنمرون بي ويتجنبون التعامل معي

قال محمد علي أحد المتعافين من فيروس كورونا، إنه أصيب بالفيروس في بدايته منذ إعلان ظهور الفيروس في مصر على أحد المراكب بأسوان، وخرج منذ حوالي 15 يوماً وكان يعمل ضمن طاقم عمل المركب التي كانت في مدينة أسوان وهي أول مركب أعلن عنها أن بها حالات من فيروس كورونا.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء Dmc، المذاع على فضائية Dmc، أنه بعد خروجه من الحجر الصحي يتعرض للتنمر من قبل القرية بأكملها وشبابها وهو ما يؤثر عليه نفسياً ويسبب له الألم بطريقة كبيرة من خلال تلاشي أهل القرية التعامل معه أو الخوف منه بطريقة غير عادية، وإذا تم التعامل معه يكون من على بعد وعدم الاقتراب منه.