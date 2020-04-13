مستشار وزيرة الصحة يوضح كيفية استخدام واتساب للاستفسار عن كورونا

قال أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد خدمة واتس آب 01553105105 للاستفسار عن أي معلومات تخص فيروس كورونا ويتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال وضع فيه قاعدة معلومات فيها جميع الأسئلة والإجابات ومرادفات للأسئلة ويتم الرد بشكل فوري على المتصل، ويتم تقديم كل المعلومات التي تحتاجها وفي نفس الوقت يوجد إمكانية للتقييم من خلال سؤالك لبعض الأسئلة وطبقاً لإجاباتك يتم تصنيفك حسب 3 أنواع وهي أنك تحتاج لتحليل فيتم إبلاغك بأنه تم تسجيل بلاغ، وسيتم التواصل معك على رقمك الشخصي واتبع التعليمات لحين التواصل معك، أو أنك تحتاج إلى عزل منزلي لمدة 14 يوما وما هي تعليمات العزل وكيف يتم تطبيقها، أو من خلال إبلاغك بأن الأعراض التي تظهر عليك ليس لها صلة بفيروس كورونا لكن يجب ضرورة التزام الوقاية لحماية نفسك.

وأضاف صلاح، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أننا حاولنا تقديم أدوات تكنولوجية مختلفة من خلال call center أو الموبايل أبليكشن الذي يتم من خلال عمل السيستم الخاص به في منطقة ما عدد الذين يتخطى عمرهم الستين عاماً من قاعدة بيانات حملة 100 مليون صحة والذين يعانون من أمراض مزمنة ويتم إرسال رسائل لهم على كل موبايلاتهم.

وتابع أن وزارة الصحة الآن قادرة من خلال هذه الأدوات بالوصول مباشرة للمواطنين من خلال الرسائل، وفي حالة وجود أي حالات إيجابية كثيرة في منطقة السيستم يعمل أتوماتيكيا بالتنبيه بعدد الحالات في هذه المنطقة واتباع التعليمات الصحية للحفاظ على أرواحهم.